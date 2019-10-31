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31 октября 2019, четверг, 11:35 984
Общество 2019-10-31T11:36:05+02:00
Українські Новини
На водительских правах начали указывать группу крови и резус-фактор

На водительских правах начали указывать группу крови и резус-фактор

МВД, Водительские права, группа крови, Водительское удостоверение, Резус-фактор
Права. Фото: mvs.gov.ua
Права. Фото: mvs.gov.ua

Обратившись в сервисный центр МВД по услуге обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

Удостоверения с нововведениями получают также после сдачи экзаменов. 

Сообщается, что администратор сервисного центра МВД вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о.

"Данная справка входит в комплект документов, гражданин обязательно предоставляет сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг", - говорится в сообщении.

Нововведения заработало 19.10.2019 после вступления в силу постановления КМУ №320 от 03.04.2019.

Как сообщали Українські Новини, с 19 октября водительские права в Украине будут выдавать по-другому

Также водительские права украинцев признают в Турции

Кроме того, в Украине хотят разрешить сдавать на права без прохождения специальных курсов

Тем временем украинские водительские удостоверения признают в Великобритании

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