На водительских правах начали указывать группу крови и резус-фактор

Обратившись в сервисный центр МВД по услуге обмена, замены или восстановления водительского удостоверения, гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор. Об этом сообщает МВД Украины в Facebook. Удостоверения с нововведениями получают также после сдачи экзаменов. Сообщается, что администратор сервисного центра МВД вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083\/о. "Данная справка входит в комплект документов, гражданин обязательно предоставляет сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг", - говорится в сообщении. Нововведения заработало 19.10.2019 после вступления в силу постановления КМУ №320 от 03.04.2019. Как сообщали Українські Новини, с 19 октября водительские права в Украине будут выдавать по-другому. Также водительские права украинцев признают в Турции. Кроме того, в Украине хотят разрешить сдавать на права без прохождения специальных курсов. Тем временем украинские водительские удостоверения признают в Великобритании.