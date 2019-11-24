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24 ноября 2019, воскресенье, 22:57 114
Общество 2019-11-24T22:57:12+02:00
Українські Новини
Электронные водительские права появятся в Украине в декабре

Электронные водительские права появятся в Украине в декабре

Михаил Федоров, Электронные права

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре. Об этомзаявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода.

"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - сказал чиновник.

Федоров также сообщил, что уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%, и к 2022 году должен составлять 90-100%.

Как сообщали Українські Новини, с 19 октября водительские права в Украине будут выдавать по-другому


Также водительские права украинцев признают в Турции

Кроме того, в Украине хотят разрешить сдавать на права без прохождения специальных курсов

Тем временем украинские водительские удостоверения признают в Великобритании

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