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15 грудня 2019, неділя, 14:22 13
Суспільство 2019-12-15T14:23:25+02:00
Українські Новини
На Львівщині за добу сталося 64 ДТП: є загиблі і постраждалі

На Львівщині за добу сталося 64 ДТП: є загиблі і постраждалі

Валерия Назаренко
Нацполіція, львівська область, Львів, ДТП
Фото: lug.ін.gоv.іа
Фото: lug.ін.gоv.іа

На Львівщині за добу сталося 64 ДТП, три людини загинули, ще семеро постраждали. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.

Так, повідомляється, що 14 грудня сталося 64 ДТП, з яких 32 - на території області і стільки ж у Львові. У семи з них пасажир та два пішоходи загинули. Двоє водіїв, двоє пасажирів, двоє пішоходів і велосипедист були травмовані.

За результатами інших ДТП складено адміністративні протоколи за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).


Як повідомляли "Українські Новини", у Львівській області в ДТП потрапив шкільний автобус.

Крім того, за рік в ДТП на дорогах України загинули близько трьох тисяч чоловік.

Раніше в Одесі в ДТП зіткнулися відразу 11 автомобілів.

Також нещодавно у Києві сталося масштабне ДТП з маршруткою. 2 людини загинули, ще 11 - травмовано.

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