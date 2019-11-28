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28 ноября 2019, четверг, 12:46 209
Происшествия 2019-11-28T14:00:03+02:00
Українські Новини
Из-за сильного тумана на трассе "Одесса-Киев" произошло стразу три ДТП: есть жертвы

Из-за сильного тумана на трассе "Одесса-Киев" произошло стразу три ДТП: есть жертвы

Одесса, ДТП, смертельное ДТП, Нацполиция, Одесса-Киев
ДТП в Одессе. Фото: Нацполиция
ДТП в Одессе. Фото: Нацполиция

На трассе "Одесса - Киев" в районе Клеверного моста утром 28 ноября из-за сильного тумана произошло несколько ДТП, в том числе смертельна.


Об этом сообщает пресс-служба отделения Национальной полиции в Одесской области.

В частности, на мосту столкнулись Opel, Geely и Mercedes. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров Geely, один из них - смертельные.

Также под мостом произошла авария с участием грузовика "МАЗ", Daewoo и Hyundai. В этом дорожно-транспортном происшествии незначительные травмы получил один человек.

Кроме того, чуть дальше от моста столкнулись сразу 11 автомобилей. В результате аварии переломы нижних конечностей и сотрясение головного мозга получили водитель и пассажирка "ВАЗа".

"На всех локациях работают правоохранители. Они устанавливают полные обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в полиции

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