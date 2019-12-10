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10 декабря 2019, вторник, 18:08 260
Происшествия 2019-12-10T18:14:01+02:00
Українські Новини
Во Львовской области в ДТП попал школьный автобус

Во Львовской области в ДТП попал школьный автобус

Василь Трухан
ДТП с школьным автобусом
Фото ГУ НП во Львовской области
Фото ГУ НП во Львовской области

5 человек доставлены в больницу 10 декабря из-за дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом в селе Коростив (Сколевский район, Львовская область).Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

ДТП произошло на трассе "Киев - Чоп".

Как установили полицейские, произошло столкновение автомобиля "Пежо 308", которым управлял 28-летний львовянин, со школьным автобусом ТАТА под управлением 46-летнего жителя Сколевского района.

Вследствие ДТП телесные повреждения получили трое пассажиров автобуса, жители города Сколе в возрасте 11-17 лет, а также водитель и пассажирка "Пежо", 24-летняя киевлянка.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Как сообщали Українські Новини, 10 детей доставлены в больницу из-за дорожно-транспортного происшествия со школьным автобусом около села Подберезцы (Пустомытовский район, Львовская область).

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