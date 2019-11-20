Двое погибших, одинадцать пострадавших: в Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой

2 человека погибли, 11 травмированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием микроавтобуса в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

19 ноября в 23:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о ДТП на ул. Зодчих, 30 в Святошинском районе.

На место происшествия было направлено дежурное отделение 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

"По прибытию на место вызова было установлено, что ДТП произошло с участием "Toyota RAV4" и микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter". В результате столкновения, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса были травмированы", - сказано в нем.

ДТП в Киеве. Фото: Информатор

Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали тело водителя Toyota RAV4, который был зажат между сиденьем и панелью приборов, и передали правоохранителям.

На данный момент обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября девять человек погибли и четверо травмированы вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузового автомобиля в Одесской области.

Позже правоохранители задержали водителя грузового автомобиля по подозрению в совершении ДТП.

Также появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек.