подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • Двое погибших, одинадцать пострадавших: в Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой
20 ноября 2019, среда, 10:13 364
Происшествия 2019-11-20T10:15:01+02:00
Українські Новини
Двое погибших, одинадцать пострадавших: в Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой

Двое погибших, одинадцать пострадавших: в Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой

ДТП, ДТП с маршруткой, погибшие в ДТП, ДТП в Киеве, ДТП с пострадавшими

2 человека погибли, 11 травмированы из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием микроавтобуса в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

19 ноября в 23:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о ДТП на ул. Зодчих, 30 в Святошинском районе.

На место происшествия было направлено дежурное отделение 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

"По прибытию на место вызова было установлено, что ДТП произошло с участием "Toyota RAV4" и микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter". В результате столкновения, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса были травмированы", - сказано в нем.

ДТП в Киеве. Фото: ИнформаторДТП в Киеве. Фото: Информатор

Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали тело водителя Toyota RAV4, который был зажат между сиденьем и панелью приборов, и передали правоохранителям.

На данный момент обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября девять человек погибли и четверо травмированы вследствие дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и грузового автомобиля в Одесской области.

Позже правоохранители задержали водителя грузового автомобиля по подозрению в совершении ДТП.

Также появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек.

Больше новостей о: ДТП ДТП с маршруткой погибшие в ДТП ДТП в Киеве ДТП с пострадавшими

Архив
Новости
На Украину надвигается мороз до -10 и сильный ветер: прогноз погоды на четверг 13:21 Карта
Пожар на шахте
В Донецкой области на шахте произошел пожар: работы приостановлены 13:05
Дубилет хочет упорядочить работу правительственных call-центров 13:01
За возможное превышение служебных полномочий Горбатюком и Сытником откроют дело 13:00
Что ждет украинского телезрителя после кодирования каналов на спутнике 12:59 Пресс-релиз
больше новостей
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз 10:14 Дополнено
Пенсионный фонд повысил показатель средней зарплаты для пенсии 06:30 Инфографика
НКРЭКУ хочет повысить повысить тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 36% с 2020 17:37
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Почему дорожает отопление: эксперт дал прогноз на новый год 06:05
больше новостей
Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним 17:26
Ждем вас на корпоративах, можно со своим пианино, - Тимошенко ответила Зеленскому 13:57
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
Министр образования Новосад заявила, что учителей в Украине слишком много 16:17
Трамп лично заблокировал военную помощь Украине, - заместитель госсекретаря 10:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok