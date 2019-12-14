На Донбасі снайпери обстріляли позиції ЗСУ: один воїн загинув, ще одного поранено

В той час, як в СЦКК заявили, що бойовики не пускають місію ОБСЄ на окуповані території і ділянки розведення, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в суботу, в результаті обстрілу 1 український військовослужбовець загинув, 1 отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82-мм гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру. Зафіксовано також вогневу активність ворожих снайперів", - йдеться в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили 3 обстрілу позицій Об'єднаних сил: біля Пісків, Авдіївки і Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики здійснили 2 обстрілу позицій Об'єднаних сил: біля Новолуганского і Зайцево.

Як повідомляли Українські Новини,бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 13 грудня, 1 військовий травмований.

Також ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.

Раніше, 7 грудня, на Донбасі загинув український військовий, а двоє отримали поранення.