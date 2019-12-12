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12 декабря 2019, четверг, 12:59 565
Общество 2019-12-12T13:08:17+02:00
Українські Новини
ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе

ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе

Таня Войтюк
Ситуация в зоне ООС, Донбасс, Украинские военные, ООН
Боевые действия на Донбассе. Фото: Facebook/ООС
Боевые действия на Донбассе. Фото: Facebook/ООС

С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибло около 3,3 тысяч граждан, а в течение 2019 года 26 гражданских были убиты и 136 - ранены.

Об этом сообщила глава мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине Матильда Богнер, передают Українськi Новини.

По данным доклада мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека, 6 гражданских были убиты, 36 - ранены на Донбассе за период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. Однако, ООН отметил самый низкий уровень пострадавших и погибших за все время конфликта за  этот период.

С середины апреля 2014 года по крайней мере 3,3 тыс. гражданских были убиты и более 7 тыс. - ранены по обе стороны конфликтной линии. Богнер надеется, что в связи с принятым коммюнике на встрече "нормандского формата", число жертв в следующем году должно снизится.

"Мы надеемся, что 2020-й будет первым годом без гражданских жертв", - сказала она.

Кроме этого, ООН отметил, что за последние 3 месяца были совершены 16 атак против журналистов и представителей ЛГБТ, которые должны быть тщательно расследованы соответствующими органами.

Как сообщали Українські Новини, 7 декабря на Донбассе погиб украинский военный, а двое  получили ранения. 

Тем временем Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России.

 

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