На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ 10 раз, травмирован военный

Вчера, 13 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов травму получил один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован и вражеский огонь из вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксированы 5 вражеских обстрелов.

"Вчера, 13 декабря, боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

Ранее, 7 декабря, на Донбассе погиб украинский военный, а двое получили ранения.