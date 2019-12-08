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08 декабря 2019, воскресенье, 09:16 27
Силовые структуры 2019-12-08T09:16:14+02:00
Українські Новини
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое ранены

На Донбассе погиб боец ВСУ, еще двое ранены

Анна Рудык
Ситуация в зоне ООС, война на Донбассе, погиб военный
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Вчера, 7 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов погиб один боец ВСУ, двое получили ранения, а еще один - боевую травму. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитники получили ранения, а один - боевую травму. С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет”, - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в зоне ООС количество обстрелов возросло, два воина ВСУ были травмированы 6 декабря.

Тем временем штаб ООС назвал потери боевиков за неделю.

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