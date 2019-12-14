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14 грудня 2019, субота, 18:55 8
Верховна Рада і партії 2019-12-14T20:00:01+02:00
Українські Новини
Вакарчук з соратниками витратив на себе більше 100 тис. гривень з партійної каси "Голосу"

Вакарчук з соратниками витратив на себе більше 100 тис. гривень з партійної каси "Голосу"

Надежда Комендантова
Святослав Вакарчук, партія
Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, який оконфузився в ефірі у Шустера, переплутавши Галілея з Архімедом, використовував спонсорські кошти партії на виплати самому собі.

Це випливає з фінансового звіту партії, пише "Страна".

Зокрема, Вакарчук отримав від своєї ж партії 50 тис. гривень за використання музичних творів.

Так, гроші були відправлені на рахунок ТОВ "Суперсиметрія", яке належить  Вакарчуку . Платіж був оформлений як оплата за ліцензійним договором за використання прав інтелектуальної власності на музичні твори.

Джерело: nazk.gov.uaДжерело: nazk.gov.ua

Крім того, партія ще й залишилася винна Вакарчуку 4830 грн за використання логотипу. Всього договір між партією "Голос" і її лідером був оформлений на суму 6000 грн.

Джерело: nazk.gov.uaДжерело: nazk.gov.ua

Видання повідомляє, що однопартійці Вакарчука робили те ж саме. На громадську організацію "Справжні зміни", яку заснували члени "Голоси" Юрчишин, Клименко і Ключковська, були сплачені 89 тисяч гривень партійних грошей.

Вони пішли на оренду приміщення площею 50 "квадратів" в Києві по вул. Жилянська, 75. Щомісячна орендна плата там становить понад 38 тис. грн.

Як повідомляли Українські Новини, 8 листопада "Голос" Вакарчука запропонував вийти з Мінських угод. Тим часом, згідно з соцопитуванням, Вакарчук не потрапив би у Раду, якби вибори пройшли в листопаді. Також Вакарчуку оплатили половину робочого дня в Раді, коли він втік з засідання на концерт в Мінську

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