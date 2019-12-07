Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера

В прямом эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, в котором впервые принял участие Президент Украины Владимир Зеленский, лидер партии "Голос" и автор кандидатской диссертации по теоретической физике "Суперсимметрия электронов в магнитном поле" Святослав Вакарчук приписал Галилею знаменитое высказывание Архимеда.

Как сообщает "Страна", физик-математик Вакарчук сказал: "Помните? Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю, как говорил Галилей".

Издание напоминает, что слова великого физика и математика классической античности Архимеда Сиракузского связаны с законом рычага, который дети учат на уроках физики в 7 классе.

Как сообщали Українськi Новини, 8 ноября "Голос" Вакарчука предложил выйти из Минских соглашений. Тем временем, согласно соцопросу, Вакарчук не попал бы в Раду, если бы выборы прошли в ноябре.