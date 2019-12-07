подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
07 декабря 2019, суббота, 11:47 1115
Верховная Рада и партии 2019-12-07T12:45:13+02:00
Українські Новини
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера

Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера

Надежда Комендантова
Святослав Вакарчук, Голос, Свобода слова Шустера

В прямом эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, в котором впервые принял участие Президент Украины Владимир Зеленский, лидер партии "Голос" и автор кандидатской диссертации по теоретической физике "Суперсимметрия электронов в магнитном поле" Святослав Вакарчук приписал Галилею знаменитое высказывание Архимеда.

Как сообщает "Страна", физик-математик Вакарчук сказал: "Помните? Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю, как говорил Галилей".

Издание напоминает, что слова великого физика и математика классической античности Архимеда Сиракузского связаны с законом рычага, который дети учат на уроках физики в 7 классе.

Как сообщали Українськi Новини, 8 ноября "Голос" Вакарчука предложил выйти из Минских соглашений. Тем временем, согласно соцопросу, Вакарчук не попал бы в Раду, если бы выборы прошли в ноябре.

Больше новостей о: Святослав Вакарчук Голос Свобода слова Шустера

Архив
Новости
Смертельное ДТП в Одессе. Фото: УПП в Одесской области
В Одессе Mitsubishi влетел в грузовик: есть погибший, трое пострадавших 12:45
Пьяным бегал с нацистским флагом на плечах: жителя Торецка приговорили к двум года тюрьмы 12:15
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
Бойко хочет, чтобы Рада быстро поменяла языковой закон с учетом критики "Венецианской комиссии" 11:15
В центр Киева накануне и в день "нормандского саммита" стянут силовиков 10:44
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Выборы на Донбассе хотим провести одновременно с местными выборами по всей Украине, - помощник Зеленского 21:16
Без пенсии остались более 400 тыс. пенсионеров на подконтрольных территориях 08:30
В Украину идет неожиданное потепление с густыми туманами: прогноз погоды на конец недели 14:00
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
Цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита, - Коболев 21:33
"Слуги народа" поедут учиться в США 16:49
Россия требует исключить вопрос оккупированного Крыма из резолюции ОБСЕ 09:43 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok