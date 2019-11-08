"Голос" Вакарчука предлагает выйти из Минских соглашений

Партия Святослава Вакарчука "Голос" предлагает выйти из Минских соглашений и считает, что Украине нужна новая стратегия для победы.

Об этом говорится в заявлении партии в социальной сети Facebook.

"Единственный эффективный путь для Украины сегодня - это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций", - говорится в ней.

Также в заявлении отмечается, что вернуть Крым и часть Донецкой и Луганской областей на условиях Украины пока не представляется возможным.

"Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции - тогда, когда для этого появятся реальные возможности", - резюмировали в "Голос".

Как сообщали Українські Новини, ранее НАТО призывало Россию выполнить все свои обязательства по "минским соглашениям".

Европейский Союз и Китай также призывали к полному выполнению "минских договоренностей".

Ранее Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе без восстановления "минских договоренностей".