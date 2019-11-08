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08 ноября 2019, пятница, 16:57 70
Внешняя политика 2019-11-08T17:11:32+02:00
Українські Новини
"Голос" Вакарчука предлагает выйти из Минских соглашений

"Голос" Вакарчука предлагает выйти из Минских соглашений

Минские соглашения, Голос, Оккупация Крыма, война на Донбассе, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Партия Святослава Вакарчука "Голос" предлагает выйти из Минских соглашений и считает, что Украине нужна новая стратегия для победы.

Об этом говорится в заявлении партии в социальной сети Facebook.

"Единственный эффективный путь для Украины сегодня - это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций", - говорится в ней.

Также в заявлении отмечается, что вернуть Крым и часть Донецкой и Луганской областей на условиях Украины пока не представляется возможным.

"Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции - тогда, когда для этого появятся реальные возможности", - резюмировали в "Голос".

Как сообщали Українські Новини, ранее НАТО призывало Россию выполнить все свои обязательства по "минским соглашениям".

Европейский Союз и Китай также призывали к полному выполнению "минских договоренностей".

Ранее Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе без восстановления "минских договоренностей".

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