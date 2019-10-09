За 3 квартала местные бюджеты выросли на 19,1%

В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы местных бюджетов выросли на 19,1%, или на 32 млрд гривен, до 199,6 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 119,3 млрд гривен, что на 21,6%, или на 21,2 млрд гривен больше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.

Поступления от единого налога выросли на 21,8%, или на 4,5 млрд гривен до 24,6 млрд гривен, от платы за землю - на 22,5%, или на 4,5 млрд гривен до 25 млрд гривен.

Доходы от налога на недвижимость выросли на 34,5% до 3,7 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в 1 полугодии местные бюджеты показали рост на 19,6%.

В проекте госбюджета на 2020 год на развитие регионов предлагается выделить 9,5 млрд гривен.

В текущем году ожидается открытие 340 проектов, которые получили софинансирование с госбюджета.