подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
09 октября 2019, среда, 09:46 33
Финансы 2019-10-09T09:46:46+03:00
Українські Новини
За 3 квартала местные бюджеты выросли на 19,1%

За 3 квартала местные бюджеты выросли на 19,1%

В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы местных бюджетов выросли на 19,1%, или на 32 млрд гривен, до 199,6 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 119,3 млрд гривен, что на 21,6%, или на 21,2 млрд гривен больше по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.

Поступления от единого налога выросли на 21,8%, или на 4,5 млрд гривен до 24,6 млрд гривен, от платы за землю - на 22,5%, или на 4,5 млрд гривен до 25 млрд гривен.

Доходы от налога на недвижимость выросли на 34,5% до 3,7 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в 1 полугодии местные бюджеты показали рост на 19,6%.

В проекте госбюджета на 2020 год на развитие регионов предлагается выделить 9,5 млрд гривен.

В текущем году ожидается открытие 340 проектов, которые получили софинансирование с госбюджета.

Больше новостей о: Децентрализация Регионы Местные бюджеты

Архив
Новости
В Европе действует секретное подразделение ГРУ России, причастное к госпереворотам и дестабилизациям, - СМИ 09:52
Львовскую табачную фабрику обвинили в отмывании 60 миллионов гривен НДС, - СМИ 09:51
За 3 квартала местные бюджеты выросли на 19,1% 09:46
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
В ООН пожаловались на финансовый кризис: сотрудники могут лишиться зарплат 09:20
больше новостей
Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября 06:05
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене 06:30
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
Суд арестовал Пашинского 19:15
больше новостей
Военная прокуратура открыла дело о незаконном выдворении Саакашвили из Украины 11:29
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
"Киевгорсвет" связывает обыски СБУ с опубликованным аудиторским отчетом департамента финконтроля и аудита КГГА 17:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok