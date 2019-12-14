Справа Шеремета: депутат від "Євросолідарності" Зінкевич хотіла взяти на поруки Антоненка

Підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка були готові взяти на поруки депутат від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич і співак Сашко Положинський. Про це повідомляє Громадське.

Також повідомляється, що про готовність взяти Антоненко на поруки заявив військовий Сил спеціальних операцій ЗСУ Олексій Нікіфоров та інші.

За даними слідства, музикант і доброволець Андрій Антоненко, захопившись радикальними націоналістичними настроями, вирішив створити організовану збройну групу, щоб вчинити вбивство Павла Шеремета. Антоненко долучив до групи хірурга з Охматдиту Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка заарештували на два місяці. Також Печерский районний суд Києва заарештував підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Кузьменка без права внесення застави.

Тим часом Аваков заявив, що підозрювані у справі Шеремета "уповали на покровителя".

Крім того, Аваков заявляє про зникнення відеозаписів з 4 камер спостереження у справі про вбивство Шеремета.