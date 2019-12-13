Аваков заявляет об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передают Українськi Новини.



"Куда пропали записи из 4 камер наблюдения... Мы собирали видео в день убийства Шеремета по горячим следам. Мы не нашли 4 камеры. В хороших местах. С хорошим качеством. Нам сказали: "мы отдали вам их раньше", а мы их не получили", - сказал Аваков.



Аваков подчеркнул, что есть люди, которые стоят за кадром этого преступления.

Также Аваков сообщил, что главный мотив подозреваемых в убийстве Шеремета - дестабилизация.



Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция изъяла мину МОН-50, которую брат жены одного из подозреваемых вынес из его квартиры накануне обысков.





Ранее по делу об убийстве Шеремета были задержаны АТОшники, волонтер и медик.



Также подозреваемым в убийстве Шеремета 13 декабря изберут меру пресечения.



Тем временем Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.