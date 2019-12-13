подписаться на рассылку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
13 декабря 2019, пятница, 22:42 284
Силовые структуры 2019-12-13T23:00:01+02:00
Українські Новини
Аваков заявляет об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве Шеремета

Аваков заявляет об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве Шеремета

Валерия Назаренко
Арсен Аваков, Камеры наблюдения, Убийство Шеремета
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передают Українськi Новини.

"Куда пропали записи из 4 камер наблюдения... Мы собирали видео в день убийства Шеремета по горячим следам. Мы не нашли 4 камеры. В хороших местах. С хорошим качеством. Нам сказали: "мы отдали вам их раньше", а мы их не получили", - сказал Аваков.

Аваков подчеркнул, что есть люди, которые стоят за кадром этого преступления.
Также Аваков сообщил, что главный мотив подозреваемых в убийстве Шеремета - дестабилизация.

Как сообщали Українськi Новини, Нацполиция изъяла мину МОН-50, которую брат жены одного из подозреваемых вынес из его квартиры накануне обысков.

Ранее по делу об убийстве Шеремета были задержаны АТОшники, волонтер и медик. 

Также подозреваемым в убийстве Шеремета 13 декабря изберут меру пресечения.

Тем временем Аваков заверил, что военные заслуги не будут учитываться в качестве смягчающего обстоятельства для подозреваемых в убийстве.

Больше новостей о: Арсен Аваков Камеры наблюдения Убийство Шеремета

Архив
Новости
Судебное заседание. Скриншот: трансляция на Facebook/24 Канал
Суд по делу Шеремета: исчезли видеозаписи с 4 камер наблюдения 22:58 Обновляется
Аваков заявляет об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве Шеремета 22:42
Аваков подтвердил, что брат жены подозреваемого в убийстве Шеремета тайно вынес из его квартиры мину 22:27
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину, - СМИ 21:38
Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на субботу 21:12
больше новостей
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
С нового года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение 18:50
больше новостей
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Импорт электроэнергии из России восстановлено, - СМИ 14:09
Дефицит средств в Фонде соцстрахования напрямую связан с тем, что их постоянно воровали, – Сазонов 16:55
Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц 12:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok