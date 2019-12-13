Аваков заявляє про зникнення відеозаписів з 4 камер спостереження у справі про вбивство Шеремета

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про зникнення відеозаписів з 4 камер спостереження у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передають Українські Новини.



"Куди зникли записи з 4 камер спостереження... Ми збирали відео в день вбивства Шеремета за гарячими слідами. Ми не знайшли 4 камери. В хороших місцях. З гарною якістю. Нам сказали: "ми віддали вам їх раніше", а ми їх не отримали", - сказав Аваков.



Аваков підкреслив, що є люди, які стоять за кадром цього злочину. Також Аваков повідомив, що головний мотив підозрюваних у вбивстві Шеремета - дестабілізація.



Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція вилучила міну МОН-50, яку брат дружини одного з підозрюваних виніс з його квартири напередодні обшуків.

Раніше у справі про вбивство Шеремета були затримані АТОшники, волонтер і медик.



Також підозрюваним у вбивстві Шеремета 13 грудня оберуть запобіжний захід.



Тим часом Аваков запевнив, що заслуги на війні не повинні пом'якшувати покарання для співучасників вбивства Шеремета.