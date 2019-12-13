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13 грудня 2019, пʼятниця, 22:50 7
Силові структури 2019-12-13T22:51:46+02:00
Українські Новини
Аваков заявляє про зникнення відеозаписів з 4 камер спостереження у справі про вбивство Шеремета

Аваков заявляє про зникнення відеозаписів з 4 камер спостереження у справі про вбивство Шеремета

Валерия Назаренко
Арсен Аваков, Камери спостереження, Вбивство Шеремета
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net
Арсен Аваков. Фото: LIGA.net

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про зникнення відеозаписів з 4 камер спостереження у справі про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передають Українські Новини.


"Куди зникли записи з 4 камер спостереження... Ми збирали відео в день вбивства Шеремета за гарячими слідами. Ми не знайшли 4 камери. В хороших місцях. З гарною якістю. Нам сказали: "ми віддали вам їх раніше", а ми їх не отримали", - сказав Аваков.

Аваков підкреслив, що є люди, які стоять за кадром цього злочину. Також Аваков повідомив, що головний мотив підозрюваних у вбивстві Шеремета - дестабілізація.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція вилучила міну МОН-50, яку брат дружини одного з підозрюваних виніс з його квартири напередодні обшуків.

Раніше у справі про вбивство Шеремета були затримані АТОшники, волонтер і медик.

Також підозрюваним у вбивстві Шеремета 13 грудня оберуть запобіжний захід.

Тим часом Аваков запевнив, що заслуги на війні не повинні пом'якшувати покарання для співучасників вбивства Шеремета. 

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