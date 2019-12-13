Заслуги на війні не повинні пом'якшувати покарання для співучасників вбивства Шеремета, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що суспільство не повинно пропускати співучасть у вбивстві журналіста Павла Шеремета через участь у війні, у справі якого затримані АТОшники, волонтер і медик. Про це він заявив в ефірі "Право на владу", передають Українські Новини. "Якщо громада дозволить собі пропускати заради заслуг на війні співучасть у вбивстві ... тоді ми, як суспільство, не будемо спроможні. Нам треба пройти, і тут справедливими", - сказав він. він Також продемонстрував книгу "Добробаты", видану в 2016 році, яка розповідає реальні історії волонтерів і героїв війни. Аваков, серед іншого, згадував про людей, які хочуть заробити на війні. "Такі вівці є в кожному стаді", - висловився Він про людей, які наживалися про війну. Як повідомляли Українські Новини, поліція повідомила про 5 безпосередніх підозрюваних у вбивстві журналіста - волонтерке Юлії Кузьменко, музиканта і військовому Андрія Антоненко, подружжя-волонтерів Владислава та Інні Грищенко і військової Яні Дугарь. Нагадаємо, слідство по справі Шеремета назвав можливу версію вбивства.