Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко розповів, де перебував напередодні вбивства

Підозрюваний у вбивстві журналіста Української правди Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) заявляє, що напередодні вбивства 20 липня 2016 року був у бані під Києвом і непричетний до злочину. Про це він сказав на суді щодо обрання йому запобіжного заходу, передають Українські Новини. "Був у бані у Ворзелі, а потім шукав приміщення для концерту", - повідомив Антоненко. Він підкреслив, що чоловік на відео, якого слідство назвало підозрюваним у вбивстві журналіста Шеремета, не він. "Звичайно, що це не я", - заявив Антоненко. Як повідомляли Українські Новини, після Кузьменко захист Антоненка заявив про відвід судді Вовка. Тим часом одну з підозрюваних у справі про умисне вбивство журналіста Павла Шеремета Яну Дугар суд відправив під домашній арешт. Також прокуратура просила суд відправити цілодобовий під домашній арешт Дугар. А Національна поліція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненка (Riffmaster), волонтерів Юлію Кузьменка ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенків ("Буча" і "Пума") і військовослужбовця Яну Дугар.