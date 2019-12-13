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  • Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко розповів, де перебував напередодні вбивства
13 грудня 2019, пʼятниця, 20:04 7
Політика 2019-12-13T20:21:24+02:00
Українські Новини
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко розповів, де перебував напередодні вбивства

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко розповів, де перебував напередодні вбивства

Анна Рудык
Андрій Антоненко, вбивство Павла Шеремета, Павло Шеремет
Андрій Антоненко. Фото: medbat.org.ua
Андрій Антоненко. Фото: medbat.org.ua

Підозрюваний у вбивстві журналіста Української правди Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) заявляє, що напередодні вбивства 20 липня 2016 року був у бані під Києвом і непричетний до злочину.

Про це він сказав на суді щодо обрання йому запобіжного заходу, передають Українські Новини.

"Був у бані у Ворзелі, а потім шукав приміщення для концерту", - повідомив Антоненко.

Він підкреслив, що чоловік на відео, якого слідство назвало підозрюваним у вбивстві журналіста Шеремета, не він.

"Звичайно, що це не я", - заявив Антоненко.

Як повідомляли Українські Новини, після Кузьменко захист Антоненка заявив про відвід судді Вовка.

Тим часом одну з підозрюваних у справі про умисне вбивство журналіста Павла Шеремета Яну Дугар суд відправив під домашній арешт. Також прокуратура просила суд відправити цілодобовий під домашній арешт Дугар.

А Національна поліція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненка (Riffmaster), волонтерів Юлію Кузьменка ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенків ("Буча" і "Пума") і військовослужбовця Яну Дугар.

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