Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко заявляє, що не знав журналіста

Підозрюваний у вбивстві журналіста "Української правди" Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) заявляє, що не знав його.

Про це він сказав у суді щодо обрання йому запобіжного заходу, передають Українські Новини

"Я не знав його. Тільки вчора дізнався", - сказав Антоненко.

За його словами, він чув про Шеремета, але не знав, хто це.

Як повідомляли Українські Новини, у справі про вбивство Шеремета затримані АТОшники, волонтер і медик. А підозрюваним у вбивстві Шеремета 13 грудня оберуть запобіжний захід.

Міністр закордонних справ Арсен Аваков заявив, що заслуги на війні не повинні пом'якшувати покарання для співучасників вбивства Шеремета.

Раніше Зеленський після доповіді Князєва про справу Шеремета був упевнений у встановленні винних.

20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Машина належала співвласниц видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в авто не було. За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій. Шеремет родом з Мінська, до 1997 року жив і працював у Білорусі, потім - у Росії. Останні п'ять років жив у Києві.