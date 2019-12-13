підписатися на розсилку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
13 грудня 2019, пʼятниця, 19:58 10
Судова влада 2019-12-13T20:30:02+02:00
Українські Новини
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко заявляє, що не знав журналіста

Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко заявляє, що не знав журналіста

Валерия Назаренко
Андрій Антоненко, вбивство Павла Шеремета, Павло Шеремет
Журналіст Павло Шеремет. Фото:
Журналіст Павло Шеремет. Фото: "Радіо Свобода"

Підозрюваний у вбивстві журналіста "Української правди" Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) заявляє, що не знав його.

Про це він сказав у суді щодо обрання йому запобіжного заходу, передають Українські Новини

"Я не знав його. Тільки вчора дізнався", - сказав Антоненко.

За його словами, він чув про Шеремета, але не знав, хто це.

Як повідомляли Українські Новини, у справі про вбивство Шеремета затримані АТОшники, волонтер і медик. А підозрюваним у вбивстві Шеремета 13 грудня оберуть запобіжний захід.

Міністр закордонних справ Арсен Аваков заявив, що заслуги на війні не повинні пом'якшувати покарання для співучасників вбивства Шеремета.

Раніше Зеленський після доповіді Князєва про справу Шеремета був упевнений у встановленні винних.

20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Машина належала співвласниц видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в авто не було. За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій. Шеремет родом з Мінська, до 1997 року жив і працював у Білорусі, потім - у Росії. Останні п'ять років жив у Києві.

 

Більше новин про: Андрій Антоненко вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет

Архів
Новини
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко розповів, де перебував напередодні вбивства 20:04
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко заявляє, що не знав журналіста 19:58
З початку опалювального сезону кількість заяв на отримання субсидій зменшилась вдвічі 19:52
Відео дня: Київ повним ходом готується зустрічати Новий рік 18:44
Трамп встановив особистий рекорд у Twitter: випустив 123 твіти в день 18:34
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета 17:15
Російська журналістка. Скріншот tvzvezda
Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського 12:42
У Раді зізналися, що проголосований парламентом на виконання Мінських домовленостей законопроект про амністію "поцупив Турчинов" 06:08 Документ
ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі 12:59
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета 15:43
17.12.19 11:00 Круглий стіл: "Безпечна Київщина: міф чи реальність?" 11:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok