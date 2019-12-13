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13 грудня 2019, пʼятниця, 17:25 11
Судова влада 2019-12-13T18:45:02+02:00
Українські Новини
Після Кузьменка захист Антоненка заявив про відвід судді Вовка

Після Кузьменка захист Антоненка заявив про відвід судді Вовка

Валерия Назаренко
Андрій Антоненко, вбивство Павла Шеремета, Сергій Вовк

Захист підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка заявив про відвід судді Сергія Вовка.

Адвокат Антоненка виступив з таким клопотанням під час засідання в п'ятницю, передають Українські Новини.

Адвокат підозрюваного висловив недовіру судді Вовку і заявив про його упередження у цій справі.

Як повідомляли Українські Новини, у справі про вбивство Шеремета затримані АТОшники, волонтер і медик. А підозрюваним у вбивстві Шеремета 13 грудня оберуть запобіжний захід.

Міністр закордонних справ Арсен Аваков заявив, що заслуги на війні не повинні пом'якшувати покарання для співучасників вбивства Шеремета.

Раніше Зеленський після доповіді Князєва про справу Шеремета був упевнений у встановленні винних.

20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Машина належала співвласниц видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в авто не було. За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій. Шеремет родом з Мінська, до 1997 року жив і працював у Білорусі, потім - у Росії. Останні п'ять років жив у Києві.

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