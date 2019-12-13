Голос підозрюваної в причетності до вбивства Шеремета Дугарь на плівках нічого не доводить, - захист

Голос підозрюваної в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь на плівках поліції нічого не доводить.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Микола Оріховський.

"Це не має значення (її голос чи ні на плівках). Цей голос нічого не доводить", - сказав адвокат.

Адвокат повідомив, що не знає, чи його клієнтки голос присутній на плівках поліції.

Також він повідомив, що під час обшуків її місця проживання нічого не вилучалося.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко про відвід судді Сергія Вовка.

Раніше один з підозрюваних у справі про умисне вбивство журналіста Павла Шеремета Яну Дугар суд відправив під домашній арешт.

Тим часом Національна поліція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненка (Riffmaster), волонтерів Юлію Кузьменко ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенко ("Буча" і "Пума") і військовослужбовця Яну Дугар.