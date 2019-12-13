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13 грудня 2019, пʼятниця, 15:08 49
Судова влада 2019-12-13T15:26:08+02:00
Українські Новини
Фігуранти у справі про вбивство Шеремета: суд виніс рішення по Дугар

Фігуранти у справі про вбивство Шеремета: суд виніс рішення по Дугар

Таня Войтюк
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Яна Дугар. Фото: Facebook/Яна Дугар
Яна Дугар. Фото: Facebook/Яна Дугар

Одну з підозрюваних у справі про умисне вбивство журналіста Павла Шеремета Яну Дугар суд відправив під домашній арешт.

Відповідне рішення оголосив головуючий суддя, передають Українські Новини.

Суд провів у нарадчій кімнаті близько 1 години.

Дугар повинна прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи в суд на першу вимогу, утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Захист заявила, що подаватиме апеляційну скаргу.

Дугар підозрюється за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) і 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене небезпечним для життя багатьох осіб способом, і за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Підтвердженням співучасті Дугар у вбивстві Шеремета прокурор називає відеозапису з дня вбивства Шеремета - 20 липня 2016 року, а також відеозапис від 11 липня поточного року.

Прокурор на засіданні зазначив, що правоохоронці провели експертизу - зіставили дані відео і прийшли до висновку, що на них одна і та ж жінка.

При цьому адвокат підозрюваної Микола Оріховський заявив, що його підзахисної на 11 липня не було в Україні.

Ореховський повідомив, що в період з 16 червня по 13 липня Дугар була за кордоном - у Румунії та Італії.

Також він заявляє про присутність відповідних квитків на авіапереліт і відміток у паспорті.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура просила суд відправити під цілодобовий домашній арешт Дугар.

Національна поліція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета: музиканта і військового Андрія Антоненко (Riffmaster), волонтерів Юлію Кузьменко ("Лисиця"), подружжя Владислава та Інну Грищенко ("Буча" і "Пума") і військовослужбовця Яну Дугар.

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