Суд визнав корупціонером главу Національного антикорупційного бюро

Апеляційний суд Рівненської області залишив у силі рішення Сарненського суду області, який визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у розмірі 3 400 гривень. Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Владислав Кіча. "Апеляційний суд залишив в силі, тобто без змін, рішення Сарненського суду", - сказав він. За словами адвоката, рішення було прийнято в п'ятницю. Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Ситника. Рішення вже набрало чинності. "Він виконає рішення суду і заплатить штраф, оскільки рішення суду вступило в силу", - сказав адковат. За його словами, касаційна скарга на це рішення може бути подана. Ситник заявив, що не визнає провину в адміністративне порушення. Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців при отриманні подарунків. Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та призначив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень. Захист директора НАБУ оскаржила рішення суду. Головний свідок у справі про адміністративне протоколі стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейко не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника в Рівненській області. Тим часом Ситник сподівається на ефективну співпрацю з Рябошапкой.