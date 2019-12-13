Суд визнав корупціонером главу Національного антикорупційного бюро

Апеляційний суд Рівненської області залишив у силі рішення Сарненського суду області, який визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у розмірі 3 400 гривень.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Владислав Кіча.

"Апеляційний суд залишив в силі, тобто без змін, рішення Сарненського суду", - сказав він.

За словами адвоката, рішення було прийнято в п'ятницю.

Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Ситника.

Рішення вже набрало чинності.

"Він виконає рішення суду і заплатить штраф, оскільки рішення суду вступило в силу", - сказав адковат.

За його словами, касаційна скарга на це рішення може бути подана.

Ситник заявив, що не визнає провину в адміністративне порушення.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців при отриманні подарунків.

Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та призначив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень.

Захист директора НАБУ оскаржила рішення суду.

Головний свідок у справі про адміністративне протоколі стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейко не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника в Рівненській області.

Тим часом Ситник сподівається на ефективну співпрацю з Рябошапкой.