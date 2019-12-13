підписатися на розсилку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
  • Новини
  • Політика
  • Суд визнав корупціонером главу Національного антикорупційного бюро
13 грудня 2019, пʼятниця, 15:19 56
Політика 2019-12-13T15:33:50+02:00
Українські Новини
Суд визнав корупціонером главу Національного антикорупційного бюро

Суд визнав корупціонером главу Національного антикорупційного бюро

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Артем Ситник, відпочинок Ситника у Рівненській області
Артем Ситник. Фото: genplanua
Артем Ситник. Фото: genplanua

Апеляційний суд Рівненської області залишив у силі рішення Сарненського суду області, який визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у розмірі 3 400 гривень.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Владислав Кіча.

"Апеляційний суд залишив в силі, тобто без змін, рішення Сарненського суду", - сказав він.

За словами адвоката, рішення було прийнято в п'ятницю.

Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Ситника.

Рішення вже набрало чинності.

"Він виконає рішення суду і заплатить штраф, оскільки рішення суду вступило в силу", - сказав адковат.

За його словами, касаційна скарга на це рішення може бути подана.

Ситник заявив, що не визнає провину в адміністративне порушення.

Він звинувачувався в порушенні встановленого законом обмеження для держслужбовців при отриманні подарунків.

Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та призначив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень.

Захист директора НАБУ оскаржила рішення суду.

Головний свідок у справі про адміністративне протоколі стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейко не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника в Рівненській області.

Тим часом Ситник сподівається на ефективну співпрацю з Рябошапкой.

Більше новин про: Артем Ситник відпочинок Ситника у Рівненській області

Архів
Новини
Голос підозрюваної в причетності до вбивства Шеремета Дугарь на плівках нічого не доводить, - захист 17:00
Милованов анонсував розслідування: чому гривня росте, а ціни не знижуються 16:53
У ДСНС проходять повторні обшуки за справою про пожежу в одеському коледжі 16:40
Активи "Дельта Банку" покривали більшу частину його зобов’язань, – експерт 16:27
ДАБІ повідомила про запуск електронного кабінету забудовника 16:23
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета 17:15
Російська журналістка. Скріншот tvzvezda
Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського 12:42
У Раді зізналися, що проголосований парламентом на виконання Мінських домовленостей законопроект про амністію "поцупив Турчинов" 06:08 Документ
ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі 12:59
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Шеремета 15:43
17.12.19 11:00 Круглий стіл: "Безпечна Київщина: міф чи реальність?" 11:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok