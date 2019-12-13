ГПУ просить суд заарештувати підозрювану у вбивстві Шеремета "Лісу" Кузьменко без права застави

Юлія Кузьменко.Фото: її сторінка в Facebook

Юлія Кузьменко.Фото: її сторінка в Facebook

Генеральна прокуратура просить Печерський районний суд Києва обрати запобіжним заходом для підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко утримання під вартою без права на заставу.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Влад Добош.

"Утримання під вартою без альтернативи", - сказав він.

За його словами, клопотання внесла Генпрокуратура, копія якого знаходиться у нього.

На даний момент адвокат вивчає клопотання.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваному у вбивстві Шеремета військовому Антоненко в п'ятницю оберуть запобіжний захід.

Слідство назвало можливу версію вбивства журналіста Шеремета.

Поліція розповіла, як діяли підозрювані у вбивстві Шеремета.