підписатися на розсилку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
ONLINE
13.12.19 12:00 Пресс-конференция Роя Бейкера - "главного кикбоксера мира"

13 грудня 2019, пʼятниця, 11:45 43
Силові структури 2019-12-13T11:52:08+02:00
Українські Новини
ГПУ просить суд заарештувати підозрювану у вбивстві Шеремета "Лісу" Кузьменко без права застави

ГПУ просить суд заарештувати підозрювану у вбивстві Шеремета "Лісу" Кузьменко без права застави

Жора Шокин
Юлія Кузьменко, Шеремет, вбивство журналіста, Українська правда, Арешт
Юлія Кузьменко.Фото: її сторінка в Facebook
Юлія Кузьменко.Фото: її сторінка в Facebook

Генеральна прокуратура просить Печерський районний суд Києва обрати запобіжним заходом для підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко утримання під вартою без права на заставу.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Влад Добош.

"Утримання під вартою без альтернативи", - сказав він.

За його словами, клопотання внесла Генпрокуратура, копія якого знаходиться у нього.

На даний момент адвокат вивчає клопотання.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваному у вбивстві Шеремета військовому Антоненко в п'ятницю оберуть запобіжний захід.

Слідство назвало можливу версію вбивства журналіста Шеремета.

Поліція розповіла, як діяли підозрювані у вбивстві Шеремета.

 

Більше новин про: Юлія Кузьменко Шеремет вбивство журналіста Українська правда Арешт

Архів
Новини
"Київміськбуд" підтвердив, що добудує недобудовані об'єкти "Укрбуду" 12:45
НБУ неякісно спланував показники кошторису адмінвитрат на 2018, - Рахункова палата 12:38
Інформацію по справі Порошенко засекретили 12:24
Юлія Кузьменко. Фото: Facebook/Юлія Кузьменко
Дитячий хірург з "Охматдиту" хотіла обстріляти Київ з гранатомета 12:22
Законопроект 2543 дозволить залучити в галузь 4 млрд євро інвестицій, - ЄБА 11:59
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета 17:15
Російська журналістка. Скріншот tvzvezda
Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського 12:42
У Раді зізналися, що проголосований парламентом на виконання Мінських домовленостей законопроект про амністію "поцупив Турчинов" 06:08 Документ
ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі 12:59
більше новин
НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану 14:45
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok