ГПУ просить суд заарештувати підозрювану у вбивстві Шеремета "Лісу" Кузьменко без права застави

Генеральна прокуратура просить Печерський районний суд Києва обрати запобіжним заходом для підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко утримання під вартою без права на заставу. Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Влад Добош. "Утримання під вартою без альтернативи", - сказав він. За його словами, клопотання внесла Генпрокуратура, копія якого знаходиться у нього. На даний момент адвокат вивчає клопотання. Як повідомляли Українські Новини, підозрюваному у вбивстві Шеремета військовому Антоненко в п'ятницю оберуть запобіжний захід. Слідство назвало можливу версію вбивства журналіста Шеремета. Поліція розповіла, як діяли підозрювані у вбивстві Шеремета.