Поліція розповіла, як діяли підозрювані у вбивстві Шеремета

Національна поліція встановила міцні зв'язки підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта і військового Андрія Антоненко (Riffmaster), волонтерів Юлії Кузьменко ("Лисиця") та її співмешканця ("Електрик"), а також подружжя Грищенко ("Буча" і "Пума"). Про це на брифінгу повідомив заступник глави Нацполіції Євген Коваль, передають Українські Новини.

Слідство встановило, що Антоненко проживає біля місця вбивства Шеремета в Києві.

Зафіксовані спільні фото Антоненко с Кузьменко, а також з подружжям Грищенко.

"Вони пов'язані між собою", - сказав Коваль.

Скріншот: "Телеканал 112"

Він повідомив, що безпосередньо перед вбивством Шеремета біля його автомобіля були помічені, і це показали експертизи, Антоненко і Кузьменко. При чому, Антоненко зафіксували завдяки його одягу з малюнком на спині.

За кілька днів до вбивства Шеремета, одна з жінок була помічена за фотографуванням камер відеоспостереження в районі проживання Шеремета. Експертиза встановила, що це Яна Дугарь.

За словами Коваля, саме Дугарь розвідувала обстановку біля будинку Шеремета перед вбивством. Заступник голови Нацполиции зазначив, що подружжя Грищенко підозрюваних, крім того в замаху на вбивство жителя Івано-Франківської області.

Коваль додав, що один з підозрюваних у вбивстві Шеремета по кличці "Пістолет" нещодавно здійснив самогубство, а саме після того, як його викликали на допит в якості свідка по справі.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція підозрює 5 осіб у вбивстві журналіста Шеремета.

У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета.