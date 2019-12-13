Підозрюваному у вбивстві Шеремета військовому в п'ятницю оберуть запобіжний захід

Підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканту і військового Андрію Антоненко, якому вручили підозру 12 грудня, будуть обирати запобіжний захід в п'ятницю 13 грудня.

Про це повідомляє адвокат Масі Найєм.

"Його повезли на Богомольця. Там його будуть тримати до тих пір, поки не визначать міру запобіжного заходу. Далі вже все буде відомо завтра, коли будуть обирати запобіжний захід. Там же, мабуть, буде сказано прокурорами, в чому саме його підозрюють, деталізовано...Швидше за все будуть просити утримання під вартою", - розповів він.

За словами Найєма, ймовірно, це відбудеться в Печерському суді. Точний час поки невідомо. Кожному з 5-ти підозрюваних будуть окремо обирати запобіжний захід.

Він додав, під час обшуку в квартирі Антоненко шукали що-небудь, що може вказувати на причетність до злочину. Підозра йому вручили лише кілька годин тому. Саме ж клопотання про запобіжний захід прокурори поки не подали.

Найєм підкреслив, що оскільки Антоненко військовослужбовець, то справу повинне розслідувати Державне бюро розслідувань, а не поліція.

Як повідомляли Українські Новини, слідство назвало можливу версію вбивства журналіста Шеремета.

Нагадаємо, раніше в програмі "Право на владу" міністр закордонних справ Арсен Аваков заявив, що не можна пом'якшувати міри покарання для вбивці через його військові заслуги.