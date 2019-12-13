підписатися на розсилку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
13 грудня 2019, пʼятниця, 08:18 10
Судова влада 2019-12-13T08:32:34+02:00
Українські Новини
Підозрюваному у вбивстві Шеремета військовому в п'ятницю оберуть запобіжний захід

Підозрюваному у вбивстві Шеремета військовому в п'ятницю оберуть запобіжний захід

Таня Войтюк
вбивство Павла Шеремета, Павло Шеремет, Андрій Антоненко, Масі Наєм, Шеремет
Андрій Антоненко. Фото: medbat.org.ua
Андрій Антоненко. Фото: medbat.org.ua

Підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканту і військового Андрію Антоненко, якому вручили підозру 12 грудня, будуть обирати запобіжний захід в п'ятницю 13 грудня.

Про це повідомляє адвокат Масі Найєм.

"Його повезли на Богомольця. Там його будуть тримати до тих пір, поки не визначать міру запобіжного заходу. Далі вже все буде відомо завтра, коли будуть обирати запобіжний захід. Там же, мабуть, буде сказано прокурорами, в чому саме його підозрюють, деталізовано...Швидше за все будуть просити утримання під вартою", - розповів він.

За словами Найєма, ймовірно, це відбудеться в Печерському суді. Точний час поки невідомо. Кожному з 5-ти підозрюваних будуть окремо обирати запобіжний захід.

Він додав, під час обшуку в квартирі Антоненко шукали що-небудь, що може вказувати на причетність до злочину. Підозра йому вручили лише кілька годин тому. Саме ж клопотання про запобіжний захід прокурори поки не подали.

Найєм підкреслив, що оскільки Антоненко військовослужбовець, то справу повинне розслідувати Державне бюро розслідувань, а не поліція.

Як повідомляли Українські Новини, слідство назвало можливу версію вбивства журналіста Шеремета.

Нагадаємо, раніше в програмі "Право на владу" міністр закордонних справ Арсен Аваков заявив, що не можна пом'якшувати міри покарання для вбивці через його військові заслуги.

Більше новин про: вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Андрій Антоненко Масі Наєм Шеремет

Архів
Новини
Поліція провела обшук в будинку волонтерів Акастеловых 09:15
В Євросоюзі підтвердили продовження санкцій проти Росії ще на півроку 08:47
Підозрюваному у вбивстві Шеремета військовому в п'ятницю оберуть запобіжний захід 08:18
Бізнесмен обіцяє судиться в міжнародному суді з мовним омбудсменом, якщо вона оштрафує дитячі гуртки за російську мову 07:31
Про нагородження орденом шоумена Притулу Зеленського просив Кличко 06:30 Документ
більше новин
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета 17:15
Російська журналістка. Скріншот tvzvezda
Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського 12:42
У Раді зізналися, що проголосований парламентом на виконання Мінських домовленостей законопроект про амністію "поцупив Турчинов" 06:08 Документ
Влада зобов'язана домовитися про транзит газу через територію України, – Льовочкін 17:09
більше новин
НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану 14:45
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok