У когось ядерна зброя, а у когось "Слуга народу", - Зеленський про скасування показу його серіалу на російському ТНТ

У когось ядерна зброя, а у когось "Слуга народу", - Зеленський про скасування показу його серіалу на російсько

Президент Володимир Зеленський прокоментував скасування показу його серіалу "Слуга народу" на російському каналі, який почали транслювати 11 грудня.

Про це він повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі 1+1, передають Українські Новини.

"Дуже шкодую (що зняли з ефіру). Тому що це одна з стратегій. Знаєте, у кого-то є ядерна зброя, а у кого-то є "Слуга народу", - прокоментував Президент Володимир Зеленський редагування російським телеканалом "ТНТ" першої серії серіалу "Слуга народу" і подальша відмова від його трансляції.

Зеленський додав, що цей випадок його здивував.

"Мені здається, що в цілому це велика інформаційна помилка телеканалу, влада, або тієї частини влади, яка керує інформаційною політикою в Росії. Тому що краще було не показувати взагалі, ніж показати дві серії. Тепер всі люди, які мали можливість подивитися ці дві серії, точно подивляться в YouTube", - пояснив він.

Як повідомляли Українські Новини, 11 грудня російський телеканал ТНТ показав перші серії телесеріалу "Слуга Народу", причому на території європейської частини Росії вже в цензурированной версії, прибравши з фільму жарт про Володимира Путіна.

Продовження показу було заплановано на 12 грудня, але потім скасовано, серіал буде показаний тільки на платній платформі.