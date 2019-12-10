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10 декабря 2019, вторник, 22:35 70
Политика 2019-12-10T23:00:02+02:00
Українські Новини
В России покажут "Слугу народа" с Зеленским

В России покажут "Слугу народа" с Зеленским

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Сериал
Картина
Картина "Битва под Берестечком". Скриншот из сериала "Слуга народа 2. От любви к импичменту".

Российский телеканал ТНТ со среды, 11 декабря, начнет показывать украинский сериал "Слуга народа", в котором нынешний президент Украины Владимир Зеленский сыграл главную роль. Соответствующая информация появилась в программе передач на официальном сайте телеканала. Об этом сообщают "Ведомости".

Стоит отметить, что никакой рекламной кампании к премьере сериала на российском телевидении канал не проводил. Даже в телепрограмме показ первого эпизода "Слуги народа" не указывается как премьера.

Права на показ сериала в интернете на территории России приобрела компания "Яндекс". "Кинопоиск" являлся единственной площадкой в стране, показывающей "Слугу народа".

Телешоу, созданное проектом "95-й квартал", идет с 2016 года на канале "1+1". В нем Зеленский сыграл школьного учителя Василия Голобородько, который волею случая стал главой государства.

Как сообщали Українські Новини, главный госканал Беларуси покажет сериал "Слуга народа" с президентом Украины в главной роли.

27 марта, состоялась премьера третьего сезона сериала "Слуга народа", в котором главную роль исполнил тогда еще кандидат в Президенты Владимир Зеленский.

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