В России сняли с эфира "Слугу народа" с Зеленским в главной роли

Российский телеканал ТНТ снял с эфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Ведомости".

Так, сообщается, что телепрограмма телеканала была изменена. Согласно изменениям, вместо "Слуги народа", который планировали показывать 12 и 13 декабря, на телеканале в эфир выйдут сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

Как сообщали Українські Новини, президент России Владимир Путин не смотрел украинский телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли и не планирует этого делать.

Ранее сообщалось, что главный госканал Беларуси покажет сериал "Слуга народа" с президентом Украины в главной роли.

А перед выборами Президента Украины, 27 марта, состоялась премьера третьего сезона сериала "Слуга народа", в котором главную роль исполнил тогда еще кандидат в Президенты Владимир Зеленский. И "Слугу народа-3" жестко раскритиковали в соцсети: издевательство над украинцами и ни слова о войне.