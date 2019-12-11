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11 декабря 2019, среда, 22:50 157
Европа 2019-12-11T23:45:01+02:00
Українські Новини
В России сняли с эфира "Слугу народа" с Зеленским в главной роли

В России сняли с эфира "Слугу народа" с Зеленским в главной роли

Анна Рудык
Сериал
Зеленский в
Зеленский в "Слуге народа". Фото: Слуга Народа

Российский телеканал ТНТ снял с эфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Ведомости".

Так, сообщается, что телепрограмма телеканала была изменена. Согласно изменениям, вместо "Слуги народа", который планировали показывать 12 и 13 декабря, на телеканале в эфир выйдут сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

Как сообщали Українські Новини, президент России Владимир Путин не смотрел украинский телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли и не планирует этого делать. 

Ранее сообщалось, что главный госканал Беларуси покажет сериал "Слуга народа" с президентом Украины в главной роли.

А перед выборами Президента Украины, 27 марта, состоялась премьера третьего сезона сериала "Слуга народа", в котором главную роль исполнил тогда еще кандидат в Президенты Владимир Зеленский. И "Слугу народа-3" жестко раскритиковали в соцсети: издевательство над украинцами и ни слова о войне.

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