Российский телеканал из "Слуги народа" вырезал для Москвы шутку о Путине

Российский телеканал ТНТ начал показывать сериал "Слуга народа", но уже из первой серии вырезал шутку "Путин — хубло". Для регионов серия вышла в первоисточнике, а шутку вырезали только из серии, которую показывали в Москве.

Об этом сообщил пользователь TJ и подтвердили пользователи Twitter.

По сюжету избранный президент Украины Василий Голобородько выбирает часы, а его помощник рассказывает, что Владимир Путин носит марку Hublot. Голобородько этому удивляется и спрашивает: "Путин — хубло?"

В соцсетях также обратили внимание, как ТНТ рекламирует "Слугу народа", сравнивая реальные заслуги Зеленского, который сыграл главную роль в сериале, с заслугами Голобородько.

"В сериале он улучшил экономическую ситуацию в стране. А в реальной жизни? В сериале он победил коррупцию. А в реальной жизни? И, наконец, в сериале он послал Евросоюз. А в реальной жизни? В общем, смотри версию Зеленского, которая получилась", — сообщается в анонсе телеканала.

ТНТ объявил о показе сериала "Слуга народа" на следующий день после встречи Зеленского с Путиным.

Как сообщали Українські Новини, Песков заявил, что Владимир Путин не смотрел украинский телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли и не планирует этого делать.

Также сообщалось, что главный госканал Беларуси покажет сериал "Слуга народа".