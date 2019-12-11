подписаться на рассылку
23.5 23.8
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Политика
  • Российский телеканал из "Слуги народа" вырезал для Москвы шутку о Путине
11 декабря 2019, среда, 20:57 643
Политика 2019-12-11T21:29:43+02:00
Українські Новини
Российский телеканал из "Слуги народа" вырезал для Москвы шутку о Путине

Российский телеканал из "Слуги народа" вырезал для Москвы шутку о Путине

Ярина Вацяк
серил, тнт, российский телеканал, Слуга народа, Путин
Владимир Зеленский. Скриншот сериала
Владимир Зеленский. Скриншот сериала "Слуга народа"

Российский телеканал ТНТ начал показывать сериал "Слуга народа", но уже из первой серии вырезал шутку "Путин — хубло". Для регионов серия вышла в первоисточнике, а шутку вырезали только из серии, которую показывали в Москве.

Об этом сообщил пользователь TJ и подтвердили пользователи Twitter.

По сюжету избранный президент Украины Василий Голобородько выбирает часы, а его помощник рассказывает, что Владимир Путин носит марку Hublot. Голобородько этому удивляется и спрашивает: "Путин — хубло?"

В соцсетях также обратили внимание, как ТНТ рекламирует "Слугу народа", сравнивая реальные заслуги Зеленского, который сыграл главную роль в сериале, с заслугами Голобородько.

"В сериале он улучшил экономическую ситуацию в стране. А в реальной жизни? В сериале он победил коррупцию. А в реальной жизни? И, наконец, в сериале он послал Евросоюз. А в реальной жизни? В общем, смотри версию Зеленского, которая получилась", — сообщается в анонсе телеканала.

ТНТ объявил о показе сериала "Слуга народа" на следующий день после встречи Зеленского с Путиным.

Как сообщали Українські Новини, Песков заявил, что Владимир Путин не смотрел украинский телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли и не планирует этого делать.

Также сообщалось, что главный госканал Беларуси покажет сериал "Слуга народа".

Больше новостей о: серил тнт российский телеканал Слуга народа Путин

Архив
Новости
Гренландия начала таять в 7 раз быстрее, чем в 90-е: ученые 21:23
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Российский телеканал из "Слуги народа" вырезал для Москвы шутку о Путине 20:57
Госкино хочет снять фильм "Бабий Яр" за 49 млн гривен 20:37
Главная елка Львова. Фото: Дивись info
Во Львове устанавливают главную елку: как будет выглядеть символ Нового года 20:19
больше новостей
Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет 02:40
Зеленский рассчитывает на максимально долгосрочный контракт по транзиту газа 02:40
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
Если НБУ девальвирует гривню до 27 - Украина легче переживет мировой финансовый кризис 2020, - Ukraine Economic Outlook 09:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok