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  • Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1"
12 грудня 2019, четвер, 17:22 229
Політика 2019-12-12T18:45:01+02:00
Українські Новини
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1"

Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1"

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Интерв'ю, Росія, Російське ТБ
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський вперше дав повноцінне інтерв'ю російському телеканалу. Анонс бесіди з журналістом ВГТРК був показаний у четвер, 12 грудня, в ефірі телеканалу Росія-24.

"Головне, що ми всі почали спілкуватися ", - сказав український президент Зеленський у бесіді з журналістом ВГТРК на саміті в нормандському форматі.

Повна версія інтерв'ю буде показано в неділю в ефірі програми Москва. Кремль. Путін на телеканалі Росія-1.

Раніше російський телеканал ТНТ зняв з ефіру український серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв діючий Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, президент Росії Володимир Путін не дивився український телесеріал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі і не планує цього робити.

Раніше повідомлялося, що головний держканал Білорусі покаже серіал "Слуга народу" з президентом України в головній ролі.

А перед виборами Президента України, 27 березня, відбулася прем'єра третього сезону серіалу "Слуга народу", в якому головну роль виконав тоді ще кандидат у Президенти Володимир Зеленський. І "Слугу народу-3" жорстко розкритикували у соцмережі: знущання над українцями і ні слова про війну.

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