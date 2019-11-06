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06 ноября 2019, среда, 13:00 105
Общество 2019-11-06T13:00:33+02:00
Українські Новини
Главый госканал Беларуси покажет сериал "Слуга народа" с президентом Украины в главной роли

Главый госканал Беларуси покажет сериал "Слуга народа" с президентом Украины в главной роли

Беларусь, Слуга народа, Владимир Зеленский, Сериал

Главный белорусский государственный телеканал "Беларусь-1" в вечерний прайм-тайм покажет украинский сериал "Слуга народа", где в главной роли снялся Владимир Зеленский, который позже стал президентом Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Все сезоны этого многосерийного фильма зрители" Беларусь 1 "смогут увидеть в вечерний прайм-тайм - в 20:00 с понедельника по пятницу. В эфир будет выходить по два эпизода картины" Слуга народа"", - сообщает телерадиокомпания.

Трехсезонный комедийный сериал общей продолжительностью 9,5 часов рассказывает о том, как простой человек из народа, школьный учитель Василий Голобородько внезапно становится президентом - благодаря случайному видеоролику, выложенному в интернете его учеником.

Как сообщали Українські Новини, 27 марта, состоялась премьера третьего сезона сериала "Слуга народа", в котором главную роль исполнил тогда еще кандидат в Президенты Владимир Зеленский.

Далее Владимир Зеленский стал президентом Украины - за него проголосовали 73,22% (13,5 млн) украинских избирателей.

Так, ранее "Слуга народа" трижды оконфузился в международных вопросах.

Тем временем Зеленский вызвал шквал критики в соцсетях после эфира 1+1.

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