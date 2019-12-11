Песков заявил, что Путин сериал "Слуга народа" не смотрел и смотреть не будет

Президент России Владимир Путин не смотрел украинский телесериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли и не планирует этого делать. Жжурналист Дмитрий Смирнов рассказал об этом в Telegram-канале Пул №3, со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Путин не смотрел "Слугу народа" с Зеленским в главной роли и не планирует этого делать, времени на сериалы у него нет", - сказал пресс-секретарь.

Тем временем, в России покажут "Слугу народа" с Зеленским.

Также сообщалось, что главный госканал Беларуси покажет сериал "Слуга народа" с президентом Украины в главной роли.

27 марта, состоялась премьера третьего сезона сериала "Слуга народа", в котором главную роль исполнил тогда еще кандидат в Президенты Владимир Зеленский.