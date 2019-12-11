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11 декабря 2019, среда, 22:23 15
Происшествия 2019-12-11T22:23:51+02:00
Українські Новини
Спасатели нашли еще одно тело под завалами одесского колледжа

Спасатели нашли еще одно тело под завалами одесского колледжа

Анна Рудык
Пожар в Одессе, пожар в колледже, Пожар, Погибшие в пожаре
Пожар в колледже Одессы. Фото: Думская
Пожар в колледже Одессы. Фото: Думская

Сегодня вечером, в 18:25, спасатели нашли еще одно тело под завалами Одесского колледжа экономики, права и ресторанно-гостиничного бизнеса, директора которого взяли под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что в больницах остаются восемь пострадавших, а погибших в результате пожара на данный момент 13.

"11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", - говорится в сообщении. 

Как сообщали Українські Новини, 11 декабря родственниками было опознано тело одной из погибших в масштабном пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря.

Тем временем стало известно, что вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м.

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