Ковзанка у Зеленського: організатор розкрив вартість і зв'язок з акціями протестів

Новорічну ковзанку біля Офісу Президента на вулиці Банковій в Києві встановлює Національний комплекс "Експоцентр України" за згодою з Державним управлінням справами (ДУС) за 1,5 млн гривень, при цьому для громадян відвідування буде безкоштовним, але оренда ковзанів не передбачена.

Про це Українським Новинам повідомив директор "Експоцентру України" Євген Мушкін, до якого агентство звернулось, оскільки на огорожі навколо майбутньої ковзанки біля Офісу написано, що це "Соціальний проект в рамках філії "Зимова країна на ВДНГ".

"Кошти ВДНГ. Бюджет проекту ковзанки становить 1,5 млн грн", - сказав він.

"Зимова країна на ВДНГ" - проект Нацкомплексу "Експоцентр України", який підпорядковується Держуправлінню справами.

У свою чергу ДУС підпорядковується Президенту і займається забезпеченням діяльності глави держави, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та інших держорганів.

Мушкін повідомив, що встановлення ковзанки в центрі Києва було ініціативою "Експоцентру", а її монтаж біля Офісу Президента був узгоджений з ДУС.

"Ідея виникла 2 тижні тому. У нас було не дуже багато варіантів враховуючи термін... Ми провели розмову з керівником ДУС щодо такого соціального проекту в центрі Києва і отримали згоду зробити це прямо перед Офісом Президента", - сказав він.

На запитання про те, чому була обрана саме така локація, враховуючи питання безпеки і проведення там в останні тижні акцій протестів директор "Експоцентру" відповів, що "якби акції продовжилися, то проект не відбувся би, а з точки зору безпеки, це, мабуть, одне з найбезпечніших місць у Києві".

Ковзанка площею 12 на 28 метрів відкриється напередодні Нового року, приблизно 28-29 грудня в залежності від погодних умов, а пропрацює до 19 січня.

Її відвідування буде безкоштовним, проте покататися можна буде лише за наявності власних ковзанів.

"Вхід вільний, оренда ковзанів не передбачена", - повідомив Мушкін.

Він пояснив, що встановленням цієї ковзанки "Експоцентр" розраховує не на дохід, а на популяризацію бренду ВДНГ, і, відповідно, на дохід від тих заходів, які проводяться там.

"Ми розраховуємо, що завдяки поширенню інформації буде популяризовано державний бренд ВДНГ, наш соціальний проект "Зимова країна на ВДНГ" відвідає більше людей, і нам вдасться збільшити надходження, щоб за зимовий сезон і в наступному році покрити не тільки витрати на створення цієї ковзанки, а й на наші проекти з відновлення інфраструктури виставки", - сказав він.

Зокрема "Експоцентр" планує в 2020 році відновити ліхтарі по всій центральній площі ВДНГ, відремонтувати фонтани та створити новий безкоштовний дитячий майданчик на ВДНГ.

Як повідомляли Українські новини, 2 жовтня в Україні почалися протести проти "формули Штайнмайєра", зокрема біля Офісу Президента періодично проходили акції "проти капітуляції".

Коментуючи їх Зеленський поскаржився на алергію на слово "капітуляція". Також Зеленський пошкодував, що відкрив Банкову і заявив, що акціями протестів біля Офісу Президента скористався Путін на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі.

10 грудня, після проведення "нормандського саміту" (зустріч Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона) "Рух опору капітуляції" звернув наметове містечко біля Офісу Президента.