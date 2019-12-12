Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку

У Києві на вулиці Банковій біля будівлі Офісу президента вночі почали встановлювати ковзанку. Матеріали для будівництва ковзанки привезли пізно ввечері, а вночі встановили огорожі, пише "Страна".

Наголошується, що ковзанка розташована практично перед входом в Офіс президента, де раніше проходили акції націоналістів під час саміту "Нормандської четвірки" в Парижі. Площа ковзанки буде 12 на 24 метри, а його установка займе 12 днів.

Як видно на фото, каток є соціальним проектом в рамках філії "Зимової країни на ВДНГ". Офіційно влада поки не коментували установку споруди.

Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна

Як повідомляли Укрїнські Новини, 10 грудня "Рух опору капітуляції" закінчив свій протест і згорнув наметове містечко біля Офісу Президента на вул. Банковій у Києві.

Раніше в Офісі Президента України перестали приймати електронні звернення від громадян України. Консультант в ОП повідомив, що ця адреса заблокована за його словами, надалі заяви приймаються тільки в паперовій формі. На сайті ОП в той же час сказано про можливості подання електронного звернення.