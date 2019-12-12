підписатися на розсилку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
12 грудня 2019, четвер, 12:02 37
Президент 2019-12-12T12:16:24+02:00
Українські Новини
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку

Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку

Ярина Вацяк
акції протесту, Офіс президента, Банкова, Новий рік, ковзанка
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна

У Києві на вулиці Банковій біля будівлі Офісу президента вночі почали встановлювати ковзанку. Матеріали для будівництва ковзанки привезли пізно ввечері, а вночі встановили огорожі, пише "Страна".

Наголошується, що ковзанка розташована практично перед входом в Офіс президента, де раніше проходили акції націоналістів під час саміту "Нормандської четвірки" в Парижі. Площа ковзанки буде 12 на 24 метри, а його установка займе 12 днів.

Як видно на фото, каток є соціальним проектом в рамках філії "Зимової країни на ВДНГ". Офіційно влада поки не коментували установку споруди.

Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: КраїнаМонтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна

Як повідомляли Укрїнські Новини, 10 грудня "Рух опору капітуляції" закінчив свій протест і згорнув наметове містечко біля Офісу Президента на вул. Банковій у Києві.

Раніше в Офісі Президента України перестали приймати електронні звернення від громадян України. Консультант в ОП повідомив, що ця адреса заблокована за його словами, надалі заяви приймаються тільки в паперовій формі. На сайті ОП в той же час сказано про можливості подання електронного звернення.

Більше новин про: акції протесту Офіс президента Банкова Новий рік ковзанка

Архів
Новини
Російська журналістка. Скріншот tvzvezda
Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського 12:42
Студенти і школярі мерзнуть: проблеми з опаленням залишаються в трьох областях 12:37
У Мурманській області горить єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов" 12:09
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
ТПП не досягла жодного пункту, які визначені в Стратегії її розвитку до 20 року, - Якубін 11:55
більше новин
Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook 09:01
На Миколаївщині підсумували результати наданої фінансової допомоги на реалізацію підприємницьких ініціатив 14:45
Портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу 09:31 Фото
На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрито навчально-практичний центр 11:33 Прес-реліз
Умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з операторами галузі, - депутат 16:56
більше новин
НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану 14:45
ДБР відкрило справу проти Порошенка за підозрою у державній зраді на користь Росії 16:36
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13% 13:38
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok