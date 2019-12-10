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10 грудня 2019, вівторок, 03:11 11
Політика 2019-12-10T03:12:56+02:00
Українські Новини
Акціями проти капітуляції під Офісом президента сьогодні скористався Путін, - Зеленський

Акціями проти капітуляції під Офісом президента сьогодні скористався Путін, - Зеленський

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Акція протесту
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна - демократична країна і якщо люди хочуть - нехай збираються на акції протесту проти капітуляції, однак те, що всі кричать і гудуть, сильно заважає працювати. Про це сказав Президент Володимир Зеленський українським журналістам на брифінгу в Парижі після зустрічі лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), передають Українські Новини.

"У нас демократична країна. Ну акції, та акції. Там дуже багато акцій. До речі, я вже шкодую, що ми відкрили (вільний прохід до Офісу Президента). Просто, правда, неможливо працювати, - вони там кричать, гудуть. Скажу відверто, наприклад, сьогодні я говорив про те, що ніякого радикалізму немає, у нас все нормально, нормальні люди, і це не аргумент, адже ніхто нікому нічим не загрожує. А у російської сторони були аргументи, і вони саме їх приводили в деталях. Ви ж прекрасно розумієте, що це дуже складний діалог з дуже непростими людьми. Якщо хочеться - нехай збираються. Але мені здається, що такі акції - це тільки козир і аргумент, яким сьогодні користувався Президент РФ", - сказав Президент Володимир Зеленський українським журналістам на брифінгу в Парижі після зустрічі лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), передають Українські Новини. Відповідаючи на питання про те, для чого колишній Президент Петро Порошенко збирає мітинги Зеленський назвав це "великою помилкою". "Я думаю, що в цілому це його велика-велика помилка, його особистості. Чого він хоче - знає тільки він, мене це не дуже цікавить. Мені шкода, що сьогодні ми всі з вами вирішуємо проблему, яку він підписував. Інакше, нам було би набагато простіше. Я не хочу нічого сказати, адже там були складні умови, і можливо, не могли інакше. Не хочу нікого критикувати. Я думаю, він помиляється і нічого хорошого з цього не буде", - відповів він.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

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