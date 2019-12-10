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10 грудня 2019, вівторок, 10:19 28
Політика 2019-12-10T10:34:02+02:00
Українські Новини
На Банковій протестувальники згорнули наметове містечко

На Банковій протестувальники згорнули наметове містечко

Ярина Вацяк
нормандський формат, Володимир Зеленський, Акція протесту, Банкова

"Рух опору капітуляції" закінчив свій протест і згорнув наметове містечко біля Офісу Президента на вул. Банковій у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

Так, на вул. Банковій немає наметів протестувальників, металодетектори відсутні, прохід відкритий і площа звільнена.

Очевидець Василь Мартинюк повідомив Українським Новинам, що згорнули намети близько 3 години ночі.

"Причина така: Володимир Олександрович не перейшов "червону лінію", - сказав він.

Чоловік заявив, що лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) на зустрічі ні про що не домовилися, і Президент не перетнув лінію.

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі президента України заявили, що нормандська зустріч пройшла успішно. Тим часом Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі. Зеленський заявив, що питання присутності на Донбасі російських військових він запропонував Володимиру Путіну не витрачати час на порожні докази і йти далі в переговорному процесі.

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