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12 грудня 2019, четвер, 08:02 29
Силові структури 2019-12-12T08:15:02+02:00
Українські Новини
З-під завалів в Одесі дістали останні три тіла: всього у пожежі загинуло 16 осіб

З-під завалів в Одесі дістали останні три тіла: всього у пожежі загинуло 16 осіб

Надежда Комендантова
Пожежа в Одесі, пожежа в коледжі, Загиблі в пожежі, дснс

З-під завалів одеського коледжу рятувальники дістали тіла трьох останніх зниклих внаслідок пожежі людей.

Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції.

"Станом на 6:45 12 грудня з-під завалів дістали останніх людей, які вважалися зниклими", – йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомляють також, що станом на зараз жертвами пожежі стали 16 осіб. З них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії.

Роботи по ліквідації наслідків пожежі в коледжі тривають.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі обрушили стіну згорілого колежа.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якого досягла 4 тис. кв. м.

Тим часом голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заявив, що будуть укріплені стіни будівлі в Одеському коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу з метою продовження пошукових робіт.

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