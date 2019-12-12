З-під завалів в Одесі дістали останні три тіла: всього у пожежі загинуло 16 осіб

З-під завалів одеського коледжу рятувальники дістали тіла трьох останніх зниклих внаслідок пожежі людей. Про це повідомили в прес-службі місцевої поліції. "Станом на 6:45 12 грудня з-під завалів дістали останніх людей, які вважалися зниклими", – йдеться в повідомленні. У відомстві повідомляють також, що станом на зараз жертвами пожежі стали 16 осіб. З них двоє померли в лікарні, ще чотирнадцять були знайдені на місці трагедії. Роботи по ліквідації наслідків пожежі в коледжі тривають. Як повідомляли Українські Новини, в Одесі обрушили стіну згорілого колежа. Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якого досягла 4 тис. кв. м. Тим часом голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заявив, що будуть укріплені стіни будівлі в Одеському коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу з метою продовження пошукових робіт.