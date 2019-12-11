Опізнано тіло загиблої в одеському коледжі викладачки

Сьогодні, 11 грудня, родичами було упізнано тіло одного із загиблих у масштабній пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який стався 4 грудня. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на дані віце-мера Світлани Бедреги, озвучені на сесії міськради.

Так, повідомляється, що родичі впізнали тіло 48-річної викладачки, начальник управління правового спрямування коледжу Наталії Третьякової.

За іншими жертвами пожежі проводяться експертизи ДНК.

"Без цього рідні відмовляються ховати своїх загиблих", — зазначила Бедрега.

Також Бедрега додала, що сім'ї загиблих отримають від міської ради по 120 тисяч гривень. Постраждалим, які надійшли до лікарні з легкими травмами, виплатять по 20 тисяч, у стані середньої тяжкості – по 40 тисяч, у тяжкому – по 80 тисяч гривень.

Крім того, в мерії повідомили, що з Третьякової пізнані п'ять загиблих при пожежі. Усього на цей момент рятувальники виявили 10 тіл, пошуки тривають.

Як повідомляли Українські Новини, на директора згорілого одеського коледжу наділи електронний браслет і відправили під домашній арешт.

Раніше в Одесі обрушили стіну згорілого колежа.

Також відомо, що ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якої досягла 4 тис. кв. м.