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11 грудня 2019, середа, 17:24 11
Життя 2019-12-11T19:15:04+02:00
Українські Новини
Заворотнюк залишиться паралізованою на все життя, - ЗМІ

Заворотнюк залишиться паралізованою на все життя, - ЗМІ

Ярина Вацяк
Рак, Актриса, Параліч, Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram
Анастасія Заворотнюк. Фото: a_zavorotnyuk/Instagram

Актриса Анастасія Заворотнюк, яка перебуває на лікуванні в клініці і в центрі реабілітації вже три місяці, назавжди залишиться паралізованою.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash

Зараз Заворотнюк може пересуватися тільки на візку. За нею доглядають по черзі її чоловік Петро Чернишов і мама.

"Через пухлини в лівій півкулі мозку у неї розвинулися патології. Спершу була паралізована права рука, зараз же оніміла вся права сторона. Ця частина, яка знерухомлена, вже не відновиться", — повідомило джерело Mash.

Як повідомляли Українські Новини, Заворотнюк почало паралізовувати, на початку жовтня актрису перевели в медцентр для тяжкохворих. Зокрема, ЗМІ повідомили, що зірка потрапила до реанімації у вкрай тяжкому стані з набряком мозку. За непідтвердженими даними, рак Заворотнюк діагностували навесні 2019 року.

Заворотнюк також розвинулися поліорганна недостатність і пневмонія через апарати штучної вентиляції легенів та лікарі відмовлялися продовжувати лікування.

Раніше актриса вийшла з коми і лікарі почали її лікування.

 

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