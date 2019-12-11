Заворотнюк залишиться паралізованою на все життя, - ЗМІ

Актриса Анастасія Заворотнюк, яка перебуває на лікуванні в клініці і в центрі реабілітації вже три місяці, назавжди залишиться паралізованою.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash

Зараз Заворотнюк може пересуватися тільки на візку. За нею доглядають по черзі її чоловік Петро Чернишов і мама.

"Через пухлини в лівій півкулі мозку у неї розвинулися патології. Спершу була паралізована права рука, зараз же оніміла вся права сторона. Ця частина, яка знерухомлена, вже не відновиться", — повідомило джерело Mash.

Як повідомляли Українські Новини, Заворотнюк почало паралізовувати, на початку жовтня актрису перевели в медцентр для тяжкохворих. Зокрема, ЗМІ повідомили, що зірка потрапила до реанімації у вкрай тяжкому стані з набряком мозку. За непідтвердженими даними, рак Заворотнюк діагностували навесні 2019 року.

Заворотнюк також розвинулися поліорганна недостатність і пневмонія через апарати штучної вентиляції легенів та лікарі відмовлялися продовжувати лікування.

Раніше актриса вийшла з коми і лікарі почали її лікування.