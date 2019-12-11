НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану

Національне антикорупційне бюро засекретило інформацію по кримінальному провадженню про можливу пропозицію 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Інформаційне агентство звернулося до бюро, щоб дізнатися, на якій стадії знаходиться розслідування, чи проводилися слідчі експертизи, а також цікавилося, чи не закрило НАБУ дане виробництво.

"Відповідно до ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У необхідних випадках слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу", - сказано в ньому.

НАБУ відзначило, що незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні НАБУ відкрило справу за фактом можливої пропозиції 20 млн доларів Богдану в якості хабара.

Раніше Кличко просив Національне антикорупційне бюро відкрити справу за фактом можливого пропозиції 20 млн доларів в якості хабара голові Офісу Президента Андрію Богдану.

При цьому бюро відмовилося оприлюднити інформацію про проведення слідчих дій у цій справі.