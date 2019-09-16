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16 сентября 2019, понедельник, 17:42 21 Документ
Судебная власть 2019-09-16T17:47:25+03:00
Українські Новини
НАБУ отказалось рассказывать о следствии по делу о возможном предложении взятки Богдану

НАБУ отказалось рассказывать о следствии по делу о возможном предложении взятки Богдану

НАБУ. Фото: nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро отказалось обнародовать информацию про проведение обысков и экспертиз по делу о возможном предложении 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

Об этом говорится в ответе НАБУ на информационный запрос Українських Новин.

"На данный момент правовые основания предоставлять запрашиваемую Вами информацию отсутствуют", - сказано в ответе.

Бюро отказалось сообщать данную информацию, так как она является тайной досудебного расследования.

Ссылаясь на ст. 222 Криминального процессуального кодекса, НАБУ заявило, что данная информация может быть разглашена только с разрешения следователя или прокурора в том объеме, в каком они признают возможным.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело по факту возможного предложения 20 млн долларов Богдану в качестве взятки.

Ранее Кличко просил Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.

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