НАБУ отказалось рассказывать о следствии по делу о возможном предложении взятки Богдану

Национальное антикоррупционное бюро отказалось обнародовать информацию про проведение обысков и экспертиз по делу о возможном предложении 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.\r\nОб этом говорится в ответе НАБУ на информационный запрос Українських Новин.\r\n"На данный момент правовые основания предоставлять запрашиваемую Вами информацию отсутствуют", - сказано в ответе.\r\n\r\nБюро отказалось сообщать данную информацию, так как она является тайной досудебного расследования.\r\nСсылаясь на ст. 222 Криминального процессуального кодекса, НАБУ заявило, что данная информация может быть разглашена только с разрешения следователя или прокурора в том объеме, в каком они признают возможным.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло дело по факту возможного предложения 20 млн долларов Богдану в качестве взятки.\r\nРанее Кличко просил Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможного предложения 20 млн долларов в качестве взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану.