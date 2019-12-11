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11 грудня 2019, середа, 12:25 37
Судова влада 2019-12-11T15:00:03+02:00
Українські Новини
Суд заарештував майно помічника екс-міністра МТОТ Гримчака Овдієнко

Суд заарештував майно помічника екс-міністра МТОТ Гримчака Овдієнко

Елизавета Драбкина
Вищий антикорупційний суд, Арешт майна, Юрій Гримчак, Ігор Овдієнко
Антикорупційний суд. Фото: Українські Новини
Антикорупційний суд. Фото: Українські Новини

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заарештувала майно помічника колишнього заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака Ігоря Овдієнка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд скасував відмову в арешті майна Овдієнко від 26 листопада і прийняв рішення про накладення арешту на 5 купюр номіналом 100 доларів, фіскальний чек - квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції про обмін 2,5 тис. доларів на 63 тис. гривень і мобільний телефон Xiaomi.

Як повідомляли Українські Новини, раніше детектив НАБУ просив про накладення арешту на вилучене в ході особистого обшуку майно з позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування, оскільки це необхідно в цілях забезпечення схоронності речового доказу. Але суд прийняв рішення не накладати арешт на майно Овдієнко.

Співробітники НАБУ, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури затримали Гримчака та його помічника за підозрою в шахрайському заволодінні 1,1 млн доларів.

Суд взяв під варту Гримчака і призначив заставу 6 млн гривень.

Чернігівський апеляційний суд залишив у силі арешт Овдієнко з заставою 4 млн гривень.

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