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03 декабря 2019, вторник, 12:05 540
Судебная власть 2019-12-03T13:30:03+02:00
Українські Новини
Суд отказался арестовать имущество помощника замминистра МВОТ Грымчака Овдиенко

Суд отказался арестовать имущество помощника замминистра МВОТ Грымчака Овдиенко

Антикоррупционный суд, арест имущества, Юрий Грымчак, Игорь Овдиенко
Антикоррупционный суд. Фото: Українські Новини
Антикоррупционный суд. Фото: Українські Новини

Высший антикоррупционный суд отказался арестовать имущество помощника заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Игоря Овдиенко.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 15 ноября детектив НАБУ просил о наложении ареста на изъятое в ходе личного обыска имущество с лишением права на отчуждение, распоряжение и пользование, поскольку это необходимо в целях обеспечения сохранности вещественного доказательства.

НАБУ просило арестовать 5 купюр номиналом 100 долларов, фискальный чек - квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции об обмене 2,5 тыс. долларов на 63 тыс. гривен и мобильный телефон Xiaomi.

Исходя из того, что обыск был проведен 14 августа, а ходатайство об аресте могло быть подано до 16 августа, суд отказал в аресте имущества.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники НАБУ, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры задержали Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Суд взял под стражу Грымчака и назначил залог 6 млн гривен.

Черниговский апелляционный суд оставил в силе арест Овдиенко с залогом 4 млн гривен.

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