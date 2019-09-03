подписаться на рассылку
25 25.35
27.4 28
˟
03 сентября 2019, вторник, 10:06 64
Судебная власть 2019-09-03T10:10:32+03:00
Українські Новини
Суд оставил в силе арест помощника Грымчака Овдиенко

Суд оставил в силе арест помощника Грымчака Овдиенко

Черниговский апелляционный суд оставил в силе арест помощника заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Игоря Овдиенко с залогом 4 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Суд оставил без изменений постановление следственного судьи Деснянского районного суда Черниговской области от 17 августа, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 4 млн гривен.

Овдиенко подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

Отмечается, что рассмотрение дела по апелляционным жалобам защитника Дмитрия Мельника в интересах подозреваемого Грымчака отложено на 09:00 6 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры задержали Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Суд взял под стражу на 2 месяца Грымчака и назначил залог 6 млн гривен.

Больше новостей о: Юрий Грымчак Задержание Грымчака Игорь Овдиенко

Архив
Новости
В новую службу финрасследований не должны попасть скомпрометированные кадры из Нацполиции, - Маси Найем 11:24
Только дал пощечину: Годунок отрицает, что избил активиста 11:15
Суд признал знак "Mc" хорошо известным в Украине в отношении McDonald's 11:15
Владимир Зеленский. Скриншот Радио Свобода
Первым в Раде выступил Зеленский 11:03
Новая глава Минздрава представила семерых советников, - СМИ 11:00 Список
больше новостей
Анастасия-Кристель Домани. Фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани
Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка 16:54
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
КБ "Южное" показало зрелищное видео испытаний космической ракеты "Циклон-4" 13:24
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
больше новостей
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
Россия начала председательствовать в Совбезе ООН 09:04
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok