Суд оставил в силе арест помощника Грымчака Овдиенко

Черниговский апелляционный суд оставил в силе арест помощника заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Игоря Овдиенко с залогом 4 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Суд оставил без изменений постановление следственного судьи Деснянского районного суда Черниговской области от 17 августа, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 4 млн гривен.

Овдиенко подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

Отмечается, что рассмотрение дела по апелляционным жалобам защитника Дмитрия Мельника в интересах подозреваемого Грымчака отложено на 09:00 6 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры задержали Грымчака и его помощника по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Суд взял под стражу на 2 месяца Грымчака и назначил залог 6 млн гривен.