підписатися на розсилку
23.5 23.8
25.85 26.4
˟
ONLINE
Круглый стол: "Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху"

  • Новини
  • Світ
  • Помпео і Лавров обговорили підсумки зустрічі лідерів "нормандського саміту"
11 грудня 2019, середа, 11:26 25
Світ 2019-12-11T12:16:57+02:00
Українські Новини
Помпео і Лавров обговорили підсумки зустрічі лідерів "нормандського саміту"

Помпео і Лавров обговорили підсумки зустрічі лідерів "нормандського саміту"

Надежда Комендантова
Майк Помпео, Нормандська зустріч, Сергій Лавров
Лавров і Помпео. Скріншот відео Держдепу
Лавров і Помпео. Скріншот відео Держдепу

Державний секретар США Майкл Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили в США підсумки зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США, передають Українські Новини.

"Ми витратили чимало часу, говорячи про Україну. Це була основна частина наших розмов. Міністр закордонних справ Лавров тільки повернувся з Парижа, де Президент Путін і Президент Зеленський провели змістовні переговори", - сказав на прес-конференції Помпео.

Лавров повідомив, що поінформував держсекретаря про прийняті "нормандською четвіркою" рішеннях і про ті питання, які потрібно вирішити, щоб просунутися до повного дотримання "мінських домовленостей".

У свою чергу Помпео повторно підкреслив Лаврову, що Крим належить Україні, а вирішення конфлікту на Донбасі починається з дотримання зобов'язань з "мінським домовленостями".

Лавров у відповідь підкреслив важливість того, що комюніке за підсумками "нормандського саміту" підтвердило непорушність "мінських домовленостей" та необхідність їх дотримання.

"Це на 100% наша позиція", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, лідери "нормандського формату" домовилися про обмін між Україною і Росією утримуваними особами за принципом "всіх на всіх" до 2020 року.

Лідери "нормандського формату" мають намір провести наступну зустріч через 4 місяці. Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі.

Більше новин про: Майк Помпео Нормандська зустріч Сергій Лавров

Архів
Новини
Молдавський олігарх Плахотнюк просить політпритулку в Україні, щоб його не видали РФ 11:56
"Венеційка" жорстко розкритикувала імперативний мандат, - Пилипенко 11:34
На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрито навчально-практичний центр 11:33 Прес-реліз
Штрафи за російську мову: що передбачає мовний закон в Україні 11:31
Помпео і Лавров обговорили підсумки зустрічі лідерів "нормандського саміту" 11:26
більше новин
"Інтеграл-Буд" відновив скасований ДАБІ дозвіл на будівництво, - ЗМІ 11:45 Документ
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook 09:01
Скандали з депутатом Грищуком та іншими "новими обличчями" можуть вдарити по Зеленському, - політолог 14:05
Портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу 09:31 Фото
більше новин
ДБР відкрило справу проти Порошенка за підозрою у державній зраді на користь Росії 16:36
В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових 08:42
На Банковій протестувальники згорнули наметове містечко 10:19
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13% 13:38
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok