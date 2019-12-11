Помпео і Лавров обговорили підсумки зустрічі лідерів "нормандського саміту"

Державний секретар США Майкл Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили в США підсумки зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США, передають Українські Новини.

"Ми витратили чимало часу, говорячи про Україну. Це була основна частина наших розмов. Міністр закордонних справ Лавров тільки повернувся з Парижа, де Президент Путін і Президент Зеленський провели змістовні переговори", - сказав на прес-конференції Помпео.

Лавров повідомив, що поінформував держсекретаря про прийняті "нормандською четвіркою" рішеннях і про ті питання, які потрібно вирішити, щоб просунутися до повного дотримання "мінських домовленостей".

У свою чергу Помпео повторно підкреслив Лаврову, що Крим належить Україні, а вирішення конфлікту на Донбасі починається з дотримання зобов'язань з "мінським домовленостями".

Лавров у відповідь підкреслив важливість того, що комюніке за підсумками "нормандського саміту" підтвердило непорушність "мінських домовленостей" та необхідність їх дотримання.

"Це на 100% наша позиція", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, лідери "нормандського формату" домовилися про обмін між Україною і Росією утримуваними особами за принципом "всіх на всіх" до 2020 року.

Лідери "нормандського формату" мають намір провести наступну зустріч через 4 місяці. Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі.