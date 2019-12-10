Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что до конца года состоится обмен пленных. Об этом он заявил во время вступительного слова на совместной пресс-конференции лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) , которая прошла вчера, 9 декабря, в Париже.

"Сам факт того, что нам удалось разблокировать этот диалог, это очень положительно", - отметил Зеленский.

После пресс-конференции на брифинге Зеленский уточнил, что Украина надеется вернуть домой 72 удерживаемых боевиками украинцев до Нового года. "72 человека могут вернуться домой", - сказал он.

По его словам, участники переговоров во Франции договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех ". Президент уточнил, что речь идет об обмене между Украиной и боевиками "ДНР"/"ЛНР".

Зеленский добавил, что это первый этап. Второй, по его словам - это обмен между Украиной и Россией, учитывая тех военнопленных, которые находятся в Крыму.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.