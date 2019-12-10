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10 декабря 2019, вторник, 02:30 223 Дополнено
Внешняя политика 2019-12-10T02:45:01+02:00
Українські Новини
Украина надеется вернуть домой 72 удерживаемых боевиками украинцев до Нового года

Украина надеется вернуть домой 72 удерживаемых боевиками украинцев до Нового года

Анна Рудык
нормандская четверка, нормандский формат, обмен пленными
Зеленский на итоговой пресс-конференции. Скриншот трансляции
Зеленский на итоговой пресс-конференции. Скриншот трансляции

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что до конца года состоится обмен пленных. Об этом он заявил во время вступительного слова на совместной пресс-конференции лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая прошла вчера, 9 декабря, в Париже. 

"Сам факт того, что нам удалось разблокировать этот диалог, это очень положительно", - отметил Зеленский.

После пресс-конференции на брифинге Зеленский уточнил, что Украина надеется вернуть домой 72 удерживаемых боевиками украинцев до Нового года. "72 человека могут вернуться домой", - сказал он.

По его словам, участники переговоров во Франции договорились об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех ". Президент уточнил, что речь идет об обмене между Украиной и боевиками "ДНР"/"ЛНР".

Зеленский добавил, что это первый этап. Второй, по его словам - это обмен между Украиной и Россией, учитывая тех военнопленных, которые находятся в Крыму.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

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