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10 декабря 2019, вторник, 00:22 177
Политика мира 2019-12-10T01:00:03+02:00
Українські Новини
Нормандский саммит официально завершился

Нормандский саммит официально завершился

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Нормандская встреча, нормандская четверка
Зеленский, Макрон, Путин и Меркель. Фото с сайта Кремля
Зеленский, Макрон, Путин и Меркель. Фото с сайта Кремля

Лидеры государств-членов "нормандской четверки" завершили переговоры в Париже. Об этом сообщает  "Европейская правда" со ссылкой на представителей французской стороны.

По их словам, подошла к завершению последняя панель переговоров - рабочий ужин, который длился несколько часов.

"Ужин закончился, совместная пресс-конференция (четырех президентов) начнется за 5-10 минут", - сообщили в Елисейском дворце.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что после встречи Зеленского и Путина "нормандская четверка" проводит переговоры за "рабочим ужином".

Также Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

Также Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

В то время, как СМИ сообщили о достигнутых договоренностях по транзиту газа, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам по итогу двусторонних переговоров в Париже 9 декабря.

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