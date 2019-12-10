Нормандский саммит официально завершился

Лидеры государств-членов "нормандской четверки" завершили переговоры в Париже. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на представителей французской стороны.

По их словам, подошла к завершению последняя панель переговоров - рабочий ужин, который длился несколько часов.

"Ужин закончился, совместная пресс-конференция (четырех президентов) начнется за 5-10 минут", - сообщили в Елисейском дворце.

Как сообщали Українські Новини, ранее сообщалось, что после встречи Зеленского и Путина "нормандская четверка" проводит переговоры за "рабочим ужином".

Также Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

Также Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

В то время, как СМИ сообщили о достигнутых договоренностях по транзиту газа, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам по итогу двусторонних переговоров в Париже 9 декабря.